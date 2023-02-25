جارسيا: كان هدفنا استعادة الصدارة.. وواجهنا صعوبة بسبب نقص الأكسجين

علق المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا على تحقيق فريقه للفوز أمام نظيره ضمك، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0، ضِمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.
وقال جارسيا في تصريحات بعد المباراة: “الفترة القادمة مهمتنا هي الفوز دون أن نخسر المزيد من اللاعبين للإصابة، وسنعمل على الفوز حتى لو لم يكن لدينا إلا ثلاثة لاعبين أجانب فقط”.
وأضاف: “كان هدفنا استعادة الصدارة ، لعبنا بشكل جماعي باستثناء سلبية إضاعة 4 فرص أول 10 دقائق”.
وتابع: “كان الأمر صعباً علينا بسبب قلة الأكسجين، ضمك معتاد على ذلك عكس لاعبينا”.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في صدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد. وفق “أخبار 24”.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.