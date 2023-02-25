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رياضة > مادو: رونالدو جعلنا متعطشين للعب.. وكل شيء تغير بوجوده
25/02/2023   11:05 م

مادو: رونالدو جعلنا متعطشين للعب.. وكل شيء تغير بوجوده

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أعرب مدافع النصر عبدالله مادو عن سعادته بتحقيق فوز مهم أمام مضيفه ضمك، لافتًا إلى أن اللاعبين خاضوا المباراة وكلهم عزم من أجل تحقيق الانتصار والانفراد بالصدارة.

وقاد النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” فريقه النصر لفوز عريض خارج الديار أمام مضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، لحساب جولة يوم التأسيس “الجولة 18”.

وقال مادو في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق متعطش لتقديم أفضل ما لديه والاستفادة القصوى من مزاملة نجم كبير بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى إن الكثير من الأشياء تطورت بالفريق في وجود رونالدو. وفق “أخبار 24”.

وعن تأثر الفريق بالإصابات خاصة على المستوى الدفاعي، قال إن اللاعبين يحاولون تقديم أقصى ما لديهم من أجل تخفيف التأثر بالغيابات.

مادو: رونالدو جعلنا متعطشين للعب.. وكل شيء تغير بوجوده

رياضة
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