صحح رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، اليوم السبت، آية قرآنية كريمة وتفسيرها لنظيره الأردني أحمد الصفدي، خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي 34، في العاصمة بغداد.
وكان الصفدي قد تلا جزءاً من الآية 126 من سورة البقرة “وإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ “، مفسراً البلد المقصود في الآية بأنه العراق، حيث يقام المؤتمر، إلا أن رئيس وفد المملكة الشيخ عبدالله آل الشيخ قاطعه موضحاً أن تلاوة الآية بها خطأ بكلمة “البلد” وصحتها “بلداً”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف آل الشيخ أنها وردت أيضاً بالتعريف بسورة إبراهيم الآية 35 “وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجنبنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعبد الأَصْنَامَ”، مبيناً أن البلد المقصود في الآية مكة المكرمة، وليس العراق، كما جاء في الآية 37 من نفس السورة “رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ”.
رئيس مجلس الشورى يصحح لنظيره الأردني آية قرآنية وتفسيرها بمؤتمر #البرلمان_العربي #عاجلhttps://t.co/VRtcchUSVG pic.twitter.com/tY6ICPGbh4
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 25, 2023