مسلي آل معمر :”شكرا للاعبين الذين أثبتوا أن النصر يمتلك فريقين بنفس المستوى”

أعرب رئيس نادي النصر مسلي آل معمر عن سعادته بقدرة فريقه على تصدُّر جدول ترتيب دوري روشن رغم وجود عدد من الغيابات المؤثرة.
وقاد النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” فريقه النصر لفوز عريض خارج الديار أمام مضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، لحساب جولة يوم التأسيس “الجولة 18”.
وقال رئيس النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك الفوز لجماهير العالمي والاستمرار في الصدارة.. شكرًا للاعبين الذين أثبتوا أن النصر يمتلك فريقين بنفس المستوى أيا كانت الغيابات.. شكرًا لجماهيرنا الوفية ولجميع الأجهزة في النادي. وفق “أخبار 24”.