مانشستر سيتي يهزم بورنموث برباعية في ليلة هالاند التاريخية

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على مضيفه بورنموث بنتيجة (4-1) في المباراة التى جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي.
سجل رباعية مانشستر سيتي كل من جوليان ألفاريز وهالاند وفيل فودين وكريس ميفام في مرماه في الدقائق 15 و29 و45 و، 51، فيما وقع الكولومبي ليرما على هدف فريقه الشرفي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
ووصل هالاند للهدف الـ 27 له في الدوري الممتاز هذا الموسم ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف مع سيتي في المسابقة خلال موسم واحد.وفق “أخبار 24”.
وجاء فوز مانشستر سيتي بعد تعادلين أمام نوتنغهام فورست في الدوري ولايبتسيغ في دوري أبطال أوروبا ليذلل الفارق مع آرسنال المتصدر إلى نقطتين رافعاً رصيده إلى 55 نقطة، فيما توقف رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر.