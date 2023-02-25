دياز: مستعدون لمواجهة الدحيل.. والوصول للنهائي يحتاج لمزيد من العطاء

أعلن المدير الفني الأرجنتيني لفريق الهلال، رامون دياز، جاهزية لاعبيه لمواجهة نظيرهم الدحيل يوم غد الأحد ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال دياز، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:”مستعدون لمواجهة الدحيل في دور نصف النهائي وجميع اللاعبين سعيدين ومعنوياتنا عالية وجاهزون للانتصار”.
وتابع المدير الفني لفريق الأرجنتيني:”الهلال فريق متمرس ولديه مشاركات قارية وعالمية ووصولنا للنهائي يحتاج المزيد من العطاء لإكمال مسيرة تحقيق اللقب،لدينا مجموعة جيده وكبيرة من اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.
وأتم مدرب الأرجنتين تصريحاته بقوله:”في هذه البطولة يتم اختيار 4 محترفين فقط ونملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة ومن الرائع تواجد مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي وسعيد جداً بمقابلة هيرنان كريسبو وأتمنى أن نقدم مباراة رائعة للجماهير والمشاهدين”.