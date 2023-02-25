بهاتريك رونالدو.. النصر يغرد وحيدا في صدارة دوري روشن (فيديو وصور)

حقق فريق النصر فوزا ثمينا على نظيره ضمك، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.
وتقدم النصر مُبكرًا بالتحديد عقب مرور 18 دقيقة من ركلة جزاء سددها لاعبه كريستيانو رونالدو بنجاح من ركلة جزاء.
وعاد رونالدو ليسجل الهدف الثاني له ولفريق النصر في الدقيقة 23، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 44 تمكن اللاعب رونالدو من تسجيل الهاتريك، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر جارسا الدفع باللاعب ماشاريبوف بدلا من أيمن يحيى.
وفي الدقيقة 65، دخل الثنائي علي لاجامي وعلي الحسن لتشكيل النصر بدلا من عبدالله مادو وعبدالله الخيبري. وفق “أخبار 24”.
وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 67، لكن الحكم قرر إلغاءه بداعي التسلل.
ودخل عبدالمجيد الصليهم في تشكيل النصر كبديل في الدقيقة 68 بدلا من سامي النجعي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر علي الحسن في الدقيقة 72.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في صدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.
ودخل النصر المباراة بتشكيل مكون من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو”.
وجلس على مقاعد البدلاء كل من: “أوجستين روسي، محمد فتيل، علي لاجامي، ماجد قشيش، نواف بوشيل، علي الحسن، عبدالمحيد الصليهم، محمد مران، ماشاريبوف”.
ودخل ضمك المباراة بتشكيل من: “مصطفى زغبة، فاروق شافعي، إبراهيم النخلي، عبدالقادر بدران، عبدالله حسون، عبدالعزيز مكين، عبدالله العمار، آدم ماهر، أنتوليتش، هلال سوداني، منصور حمزي”.
🎥 هدف النصر الأول في شباك ضمك عن طريق #رونالدو من ركلة جزاء ⚽️🔥#ضمك_النصر#دوري_روشن_السعودي#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦pic.twitter.com/AeuEKVCcyV
— سبورت 24 (@sporty_24) February 25, 2023
🎥 الهدف الثاني للنصر في شباك ضمك بتسديدة صاروخية من #رونالدو 🚀⚽️🔥
( ضمك 0 – 2 النصر )#ضمك_النصر#دوري_روشن_السعودي#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦pic.twitter.com/Sdxy8gxaSn
— سبورت 24 (@sporty_24) February 25, 2023
🎥 الهاتريك للنصر عن طريق #رونالدو ⚽️🔥
( ضمك 0 – 3 النصر )#ضمك_النصر#دوري_روشن_السعودي#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦pic.twitter.com/lDSZ1of4YT
— سبورت 24 (@sporty_24) February 25, 2023