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جديد المحليات > خلال الأيام الماضية.. “الأمن” يتصدى لمثيري النعرات القبلية ومعطلي حركة السير
26/02/2023   8:16 ص

خلال الأيام الماضية.. “الأمن” يتصدى لمثيري النعرات القبلية ومعطلي حركة السير

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تصدى رجال الأمن العام خلال الأيام الماضية لعدد من مرتكبي الجرائم، وتمكنوا من القبض عليهم بعدد من مناطق المملكة، وأحالوهم لجهات الاختصاص.

وكان عدد من قائدي المركبات وضعوا ملصقات على مركباتهم، تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية، فقبض عليهم، بمناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية.

كما قبض الأمن العام على مهرب للقات وآخر نقل 11 من المخالِفات لأمن الحدود، ومطلق النار على آخر لخلاف بينهما، واثنين عطلا السير في الأحساء والقصيم، و6 أشخاص ظهروا في فيديو في مشاجرة. وفق “أخبار 24”.

خلال الأيام الماضية.. “الأمن” يتصدى لمثيري النعرات القبلية ومعطلي حركة السير

جديد المحليات
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