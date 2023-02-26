زُوّار شتاء “درب زبيدة” يستمتعون برؤية الكواكب والنجوم عَبْر التلسكوبات

شهد ركن الفلك والفضاء بمهرجان شتاء درب زبيدة الذي تنظِّمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله، إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان من المنطقة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقدَّم ركن الفلك والفضاء، عدة جوانب تثقيفية فلكية، ونماذج للمجموعات النجمية، وضمّ تلسكوبات فلكية للزُّوّار؛ لتمكينهم من مشاهدة تفاصيل الكواكب مثل زحل، والمشتري، والزهرة، والقمر والنجوم.
وقال عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك، ومقدم برنامج النجوم والكواكب بالمهرجان برجس الفليح: إن ركن الفلك يقدِّم لزُوّاره المعلومات العلمية والتثقيفية، وتجربة لمراقبة حال السماء عن طريق التلسكوبات، والتعرُّف على أبرز النجوم والأبراج.
وأضاف، أنه يتم تقديم معلومات متعددة مثل معرفة بداية الشهر وآخِره، واصطفاف الكواكب، بالإضافة إلى الإضاءات على الأشياء المهمة مثل: معرفة الأوقات، والاقترانات، وبُعد الكواكب، ومعرفة الاتجاهات عن طريق الكويكبات النجمية، ومنها؛ نجم الجدي.
وفق “أخبار 24”.