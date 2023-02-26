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رياضة > ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس
26/02/2023   8:15 ص

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس

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واصل ليفربول نتائجه السيئة بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب “سيلهرست بارك” ضمن مباريات الجولة الـ 25  لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة أداء متوسطًا من الفريقين، وحاول ليفربول في أكثر من مرة التسجيل لكن لم يتمكن من التسجيل في الفرص القليلة التي سنحت له.

وبهذه النتيجة يقبع ليفربول في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ 12 برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. وفق “أخبار 24”.

ليفربول يسقط في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس

رياضة
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