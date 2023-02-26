الهلال يستكمل رحلة الدفاع عن لقبه الآسيوي بمواجهة الدحيل في نصف النهائي

يستكمل الهلال رحلته نحو الحفاظ على لقبه عندما يقابل نظيره الدحيل القطري اليوم الأحد على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
ويتأهل الفائز من هذه المواجهة ليتقابل في النهائي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 أبريل على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب، ومباراة الإياب يوم 6 مايو على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.
ويتطلع الهلال إلى تحقيق اللقب الثالث في البطولة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بعدما كان توج بالكأس عامي 2019 و2021، كما كان بلغ النهائي مرتين أيضاً في السنوات الأخيرة، وذلك عامي 2014 و2017.
في المقابل تأهل الدحيل للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور قبل النهائي، بعدما كان أفضل إنجازاته من قبل بلوغ الدور ربع النهائي أربع مرات.
قال مدرب الهلال رامون دياز:”نحن مستعدون جيداً لمباراة الدور قبل النهائي، وقد أجرينا تدريبًا يوم أمس للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة السابقة، في حين كان هنالك جلسة تعافٍ للاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة، ونحن في حالة معنوية جيدة بعد النتائج التي كنا نحققها”.
وأضاف: “فريق الهلال متمرس ولديه خبرة كبيرة على الصعيد القاري والدولي، ووصولنا إلى قبل النهائي لا يعني أن المباراة سهلة، بل نتوقع أن تكون صعبة، ويجب أن نقدم كل خبرتنا وقوتنا خلالها من أجل التأهل للنهائي”.
وشدد بالقول: “لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، ونحن نعرف أن الفريق قادر على إشراك 4 لاعبين أجانب في دوري أبطال آسيا، وهذا يمنح الفرصة للاعبين المحليين، حيث إن لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين المحليين، وكل المجموعة جاهزة، حيث شاهدنا في المباراة الماضية أن عبدالله الحمدان وصالح الشهري شاركا كبديلين في المباراة الماضية وساهما في حسم الفوز”.
في المقابل، أكد مدرب الدحيل هيرنان كريسبو إيمانه بقدرة فريقه على تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، وقال: أعتقد أن المباراة ستكون صعبة وقوية، حيث سنواجه فريقاً عظيماً، ولكن فريقنا أيضاً عظيم، وهو يقوم تدريجياً بكتابة التاريخ للنادي، وسوف نواصل التقدم.
وكشف: “اليوم سأتحدث مع طبيب الفريق حول وضع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي يمكن أن أؤكد حالته هو سلطان البريك الذي سيغيب عن المباراة اليوم الأحد بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة أمام الريان، في حين أن بقية اللاعبين جاهزون للعب”. وفق “أخبار 24”.
تصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني، ثم فاز في دور الـ16 على شباب الأهلي دبي الإماراتي 3-1، وفي ربع النهائي على فولاد خوزستان الإيراني 1-0.
في المقابل، كان الدحيل قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون السعودي وسيباهان الإيراني و6 لباختاكور الأوزبكي، ثم فاز في دور الـ16 على مواطنه الريان بفارق ركلات الترجيح 7-6 بعد تعادل الفريقين 0-0 في الوقت الأصلي و1-1 في الوقت الإضافي، وفاز في ربع النهائي على الشباب السعودي 2-1.