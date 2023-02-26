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رياضة > أخضر الشاطئية يختتم معسكر دبي استعدادًا لكأس آسيا
26/02/2023   8:15 ص

أخضر الشاطئية يختتم معسكر دبي استعدادًا لكأس آسيا

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اختتم المنتخب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، أمس (السبت)، معسكره التدريبي الخارجي في إمارة دبي، الذي مثل المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس المقبل.

وكان (أخضر الشاطئية) خاض في معسكره الخارجي في (دبي) ثلاث مباريات ودية جمعته بالمنتخب الإماراتي في لقاءين فاز في الأول بنتيجة 4-3، وفاز في الثاني بنتيجة 5-3، فيما خسر من منتخب روسيا المصنف الأول عالميًا بنتيجة 6-0، وبذلك يختتم الأخضر المرحلة الثانية التي استمرت 8 أيام، على أن تنطلق المرحلة الثالثة يوم الخميس، بإقامة معسكر خارجي في سلطنة عمان. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، التي أُجريت في 19 يناير الماضي، أسفرت عن وجود المنتخب الوطني في المجموعة A بجانب منتخبات تايلاند (المستضيف) والبحرين وأفغانستان.

أخضر الشاطئية يختتم معسكر دبي استعدادًا لكأس آسيا

رياضة
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