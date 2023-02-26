وزير الرياضة: خالص الشكر والتقدير لولي العهد على رعايته لسباق كأس السعودية

وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رسالة شكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد نهاية منافسات كأس السعودية.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “خالص الشكر والتقدير لولي العهد على رعايته لسباق كأس السعودية، دعم يُجسد الاهتمام الدائم بهذه الرياضة العريقة”.
رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم (السبت)، حفل سباق “كأس السعودية”، بنسخته الرابعة، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض. وفق “أخبار 24”.
وتوج الأمير محمد بن سلمان، هيرو ريس مالك الجواد الياباني “بين ثلاسا”، الفائز بجائزة الشوط الأغلى في كأس السعودية 2023.
خالص الشكر والتقدير لسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- على رعايته الكريمة لسباق #كأس_السعودية 2023 🇸🇦
دعم يجسد الاهتمام الدائم بهذه الرياضة العريقة 🐎 pic.twitter.com/XqjecITMO9
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 25, 2023