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رياضة > مدرب ضمك: الإدارة أخبرتني أن هدفها البقاء وهذا ما نسعى لتحقيقه
26/02/2023   8:15 ص

مدرب ضمك: الإدارة أخبرتني أن هدفها البقاء وهذا ما نسعى لتحقيقه

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علق المدير الفني لفريق ضمك ريزيتش علي خسارة فريقه أمام النصر، مساء السبت، بنتيجة 0-3، ضمن منافسات الجولة الـ 18 بدوري روشن.

وقال ريزيتش في تصريحات بعد المباراة: “الشوط الأول لم أكن راضياً عن الأداء وتحسن المستوى في الشوط الثاني”.

وأضاف: “هذه المباريات يظهر فيها الفارق الفني الكبير بين ضمك والنصر، الإدارة أخبرتني أن هدفها البقاء وهذا ما نسعى لتحقيقه”. وفق “أخبار 24”.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 43 نقطة في صدارة دوري روشن بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

مدرب ضمك: الإدارة أخبرتني أن هدفها البقاء وهذا ما نسعى لتحقيقه

رياضة
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