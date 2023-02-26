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جديد المحليات > قبل ساعات من الاختبارات.. “التعليم” تقدم نصائح للطلاب أثناء وبعد المذاكرة
26/02/2023   8:17 ص

قبل ساعات من الاختبارات.. “التعليم” تقدم نصائح للطلاب أثناء وبعد المذاكرة

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قدمت وزارة التعليم مجموعةً من النصائح التي تفيد الطلاب والطالبات قبل وأثناء وبعد المذاكرة، وذلك قبل ساعات من انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على الطلاب قبل المذاكرة إعداد جدول للمذاكرة اليومية، وتنظيم واختيار الوقت المناسب، وتوفير العناصر والأدوات المساعدة، كما يتطلب أثناء المذاكرة اختيار المكان المناسب، والابتعاد عن الإجهاد والسهر، وتحديد فترات راحة لاستعادة النشاط.

ونصحت الطلاب والطالبات بضرورة المراجعة المنتظمة والتركيز وعدم التشتت، وكذلك دعم الثقة بالنفس بعد الانتهاء من المذاكرة. وفق “أخبار 24”.

قبل ساعات من الاختبارات.. “التعليم” تقدم نصائح للطلاب أثناء وبعد المذاكرة

جديد المحليات
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