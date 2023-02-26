طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة بالمرتفعات وأجزاء من الرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف أنه يتوقع كذلك أن تشهد الأجواء تكوناً للضباب في ساعات الليل والصباح الباكر، على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة في مكة المكرمة والرياض، و30 درجة في المدينة المنورة وجدة والدمام، و22 درجة في أبها).