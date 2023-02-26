توقيع اتفاقيتين مع “سلمان للإغاثة” لتوفير الرعاية والحماية للاجئين بسوريا واليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيتين من أجل تقديم خدمات الحماية للأسر الأشد ضعفاً والنازحين واللاجئين بسوريا واليمن، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم خدمات الحماية للأسر الأشد ضعفاً والنازحين واللاجئين في عدة محافظات يمنية، ليستفيد منها أكثر من 111 ألف فرد بشكل مباشر وأكثر من 148 ألف شخص بشكل غير مباشر.
وسيتم في إطار الاتفاقية تقديم المساعدة القانونية والدعم للوصول إلى وثائق اللاجئين، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الحماية المتخصصة للفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والأنشطة التوعوية للاجئين والنازحين.
ووقع المركز الاتفاقية الثانية مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في محافظة عرسال اللبنانية، يستفيد منها 110 آلاف فرد.
وسيتم في إطار الاتفاقية تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية، وتقديم التوعية والتثقيف الصحي والتغذوي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية والسارية، وتعزيز أساليب التغذية الصحية، وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عرسال وريفها.
يذكر أن المركز وقع أيضاً اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الهجرة الدولية لتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتجارب والخبرات الميدانية والبحوث والدراسات والتقارير والإحصاءات حول الشؤون الإنسانية والإغاثية بين الجانبين.
وفق “أخبار 24”.