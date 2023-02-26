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جديد المحليات > “تنظيم الكهرباء”: يحظر فصل الخدمة عن المستهلك خلال فترة الاختبارات
26/02/2023   1:16 م

“تنظيم الكهرباء”: يحظر فصل الخدمة عن المستهلك خلال فترة الاختبارات

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جددت هيئة تنظيم المياه والكهرباء تأكيدها على حظر فصل الخدمة الكهربائية عن المستهلك السكني لعدم السداد خلال فترة اختبارات مدارس التعليم العام.

وتضمن دليل تقديم الخدمة الكهربائية الذي أصدرته الهيئة الضوابط التي تجيز لمقدم الخدمة المرخص له بالتوزيع فصلها وإعادتها أو إلغائها عن أي مستهلك، وكذلك الأوقات والحالات التي يحظر فيها فصل الخدمة لعدم السداد.

وشمل الدليل 7 حالات يحظر فيها فصل الخدمة لعدم السداد أبرزها فترة الاختبارات، وكذلك بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وخلال شهر رمضان لفئة الاستهلاك السكني. وفق “أخبار 24”.

ومن بين الحالات أيضا، وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، كما يحظر الفصل في حالة وجود أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، وإذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع.

“تنظيم الكهرباء”: يحظر فصل الخدمة عن المستهلك خلال فترة الاختبارات

جديد المحليات
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