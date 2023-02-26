إيداع 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر فبراير

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد)، إيداع أكثر من 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي”سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر فبراير الحالي.
وذكر الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مضيفاً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى الشهر الجاري، تجاوز 45.3 مليار ريال.
ونوه بأن برنامج الدعم السكني المحدّث يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم السكني لمستفيدي “سكني”حيث اشتمل على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، تُعزز من فرص تملك السكن الملائم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن خدمة “صمم دعمك” المتاحة على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين تصميم دعمهم السكني واختيار المنتج السكني المناسب بما يُلبي رغباتهم في التملك، والاستفادة من البرامج الداعمة بما يتوافق مع قدراتهم المالية.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.