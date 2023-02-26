بقيمة مليار ريال.. “موانئ” توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية في الخُمرة

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وغرفة جدة، اليوم (الأحد)، اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة، بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال.
وذكرت الهيئة أن منطقة الخُمرة تعد إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجستية عالمية، وتعمل المنطقة على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لـها وتحقيق التنوع في الأصول والشركات.
وأضافت أن تطوير المنطقة سيسهم في توفير ما يزيد على 10 آلاف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي؛ وزيادة جاذبية ميناء جدة الإسلامي عن طريق رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للميناء؛ ورفع أحجام المُناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة.
ولفتت إلى أن المنطقة تتميز بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 3 ملايين متر مربع؛ يتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية عبارة عن مستودعات نموذجية “مشتركة”، وساحات تخزين متوسطة ومستودعات “مفردة”، وساحات تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب، تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين لتخزين البضائع، ووجود مناطق إدارية، وتجارية، وسكنية ومنطقة خدمات.
وأضافت أن المنطقة تقدم خدمات أساسية تشمل: مستودعات جاهزة، وساحات تخزين، ومناطق لإعادة التصدير، والتخزين المتخصص، ومواقع لوجستية متعددة، وخدمات فرعية عبارة عن وحدات تجارية، ووحدات سكنية وأماكن استراحة للعاملين، كما تحظى المنطقة بدعم لتطوير بنيتها التحتية كالطرق الداخلية والخدمات الأساسية، وتطوير المشهد الحضري والتشجير.
وفق “أخبار 24”.