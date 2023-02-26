صُمم بحسابات رياضية.. فستان “القط العسيري” يلفت الأنظار بكأس السعودية

لفت فستان مصمم بطريقة مزجت بين التراث والفن التجريدي، الأنظار في كأس السعودية للخيول.
واعتمد التصميم على فن القط العسيري وقوانين الهندسة لزوايا المثلث دون استخدام الإبرة والخيط؛ لتتمازج فكرة الفن الشعبي مع الحسابات الهندسية.
وأوضحت المصممة كوثر الهريش لـ”أخبار 24″ أن الاعتماد الكلي للتصميم كان على الرياضيات، حيث بدأت في حسابات زوايا المثلث إلى أن توصلت للشكل المناسب، بعد مرور 7 شهور من التغيير في المقاسات بهدف صناعة شكل مترابط دون استخدام الإبرة والخيط.
واستوحت الهريش تصميمها من أحد الفنون التجريدية في منطقة عسير جنوب المملكة، حيث يتكون من أشكال هندسية مختلفة لكل منها مصطلح مختلف منها “المحاريب”، ويرمز إلى الأنثى وهو أشهر مفردة في القط العسيري الذي اعتمد اسماً للزي، ضمن الأزياء التراثية المشاركة في كأس السعودية.
وأضافت أن تسلسل الألوان في أشكال المثلثات هي صورة لتوصيل هذا الفن من خلال المشاهدة، وإعطاء إيحاء لمفهوم القط العسيري بنظرة جديدة معاصرة تختلف عن الفن الشعبي المعتاد عليه.
وذكرت أن التحدي الأكثر بالنسبة لها كمصممة ومهندسة معمارية أن يخرج التنفيذ كقطعة فنية أكثر من أن تكون ملائمة للبس، مبينةً أن التركيز الأكبر كان على إبراز هذا الفن.
صُمم بحسابات رياضية.. فستان #القط_العسيري يلفت الأنظار بـ #كأس_السعودية
تصوير: صفية الصفارhttps://t.co/Yxb1qsCCy2 pic.twitter.com/imb2FzRTwA
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 26, 2023