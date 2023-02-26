مصادر: تحرك حكومي للقضاء على عزلة كبار السن

كشفت مصادر أن مجلس شؤون الأسرة بصدد إجراء دراسة بحثية، وتنفيذ دورات تدريبية؛ بهدف القضاء على العزلة الاجتماعية لكبار السن.
وأوضحت المصادر لـ “أخبار 24” أن المجلس سيقدم دورات لأفراد الأسرة الذين يقومون برعاية كبار السن، إضافة إلى زيارات منزلية يقوم بها عدد من المتطوعين يتم اختيارهم عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ويشير آخر مسح للهيئة العامة للإحصاء إلى أن عدد المسنين في الفئة العمرية 60 – 80 يقارب 1.9 مليون مسن، يشكلون ما نسبته 5٪ من إجمالي عدد السكان.
وحفظت المادة الـ27 من النظام الأساسي حقوق المسن، حيث نصت على أن “تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية”.