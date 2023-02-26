“الصناعة والثروة المعدنية” تطلق تطبيق “بلاغ تعديني”

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطبيق “بلاغ تعديني”، الذي يُتيح للأفراد والمستثمرين والجهات الحكومية الإبلاغ عن المخالفات التعدينية إلكترونياً، من خلال رحلة أتمتة البلاغات بالكامل؛ بهدف حماية الثروات المعدنية، ورفع نسبة الامتثال.
ويهدف التطبيق إلى تحسين تجربة المستفيد من خلال: استقبال البلاغات الواردة إلكترونياً ومعالجتها، وتعزيز البيئة الاستثمارية النظامية، إضافة إلى تعزيز دور المواطن في حماية الموارد التعدينية، وتنظيم آلية استقبال البلاغات الواردة للوزارة.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن قطاع التعدين يُعَدّ أحد القطاعات الإستراتيجية في المملكة، وقد أطلقت إستراتيجية شاملة للقطاع؛ لجعله الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وجذبها، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن.