نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصناعة والثروة المعدنية” تطلق تطبيق “بلاغ تعديني”
26/02/2023   4:56 م

“الصناعة والثروة المعدنية” تطلق تطبيق “بلاغ تعديني”

+ = -
638

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطبيق “بلاغ تعديني”، الذي يُتيح للأفراد والمستثمرين والجهات الحكومية الإبلاغ عن المخالفات التعدينية إلكترونياً، من خلال رحلة أتمتة البلاغات بالكامل؛ بهدف حماية الثروات المعدنية، ورفع نسبة الامتثال.

ويهدف التطبيق إلى تحسين تجربة المستفيد من خلال: استقبال البلاغات الواردة إلكترونياً ومعالجتها، وتعزيز البيئة الاستثمارية النظامية، إضافة إلى تعزيز دور المواطن في حماية الموارد التعدينية، وتنظيم آلية استقبال البلاغات الواردة للوزارة.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن قطاع التعدين يُعَدّ أحد القطاعات الإستراتيجية في المملكة، وقد أطلقت إستراتيجية شاملة للقطاع؛ لجعله الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات النوعية وجذبها، في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن.

“الصناعة والثروة المعدنية” تطلق تطبيق “بلاغ تعديني”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885251997.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.