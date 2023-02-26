“طبية مكة” تحقق المركز الأول في نجاح قسطرة معقدة للصمام الأورطي بدون جراحة

استعرضت مدينة الملك عبدالله الطبية عملية زرع صمام جديد داخل صمام جراحي قديم عن طريق القسطرة في أصعب وأعقد الحالات في جميع مراكز القلب بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المدينة الطبية أن استشاري القسطرة الدكتور ممدوح إسماعيل مرشد قام بتقديم حالة صمام معقدة لسبعيني من الجنوب تم بواسطة فريق طبي، وجرى التغلب بفضل الله وتوفيقه على جميع العقبات التي واجهتهم بطرق مبتكرة.
وحققت حالة مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، المركز الأول من بين أعقد الحالات التي واجهت صعوبات وتحديات في قسطرة الصمام الأورطي.وفق “أخبار 24”.
وشارك بالمؤتمر العالمي قرابة 88 متحدثاً متخصصاً لمناقشة أمراض صمامات القلب وعلاجها بالقسطرة، وحضور البروفيسور الفرنسي الان كريبيير مخترع قسطرة صمامات القلب، وحضور أكثر من 400 شخص من جميع أنحاء العالم حضورياً وافتراضياً، كما اعتمدت هيئة التخصصات السعودية 16 ساعة معتمدة.
ويعود الهدف من إقامة مثل هذه المؤتمرات العالمية في مجال طب القلب، إلى تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال، بالإضافة إلى معرفة الأساليب الحديثة الطبية والتقنية في علاج الأمراض.