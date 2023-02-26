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جديد المحليات > لقرب شهر رمضان والعيد.. “ادخار” تنصح: لا تستعجل وتصرف الراتب
26/02/2023   10:23 م

لقرب شهر رمضان والعيد.. “ادخار” تنصح: لا تستعجل وتصرف الراتب

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حثت جمعية “ادخار” المعنية برفع وتعزيز الوعي المالي للمواطنين على الاقتصاد في المصروفات خلال الفترة المقبلة بعبارة: “لا تستعجل وتصرف الراتب”.

وأوضحت الجمعية أن راتب شهر مارس المقبل سيكون في أول أسبوع من شهر رمضان؛ لذلك سيكون هناك شهر كامل يتطلب أموالاً للمصروفات، إضافة إلى أن أول أسبوع بعيد الفطر المبارك سيكون بدون راتب.

ونصحت “ادخار” بمنح مصروف العيد للزوجة والأبناء من راتب شهر فبراير الجاري، وشراء نصف مقاضي شهر رمضان من أسواق الجملة من راتب فبراير أيضاً، محذرة من العروض الكثيرة هذه الفترة؛ لأنها ستقضي على ما تبقى لديك من مال، إذا لم تكن هناك حاجة حقيقية للعرض. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الجمعية تسعى لرفع الوعي المالي، وتقديم تدريب عليه، وعقد ورش مثل ورشة سداد الديون، والمشاركة في الحملات التوعوية، ومتابعة ووضع الخطط المالية.

لقرب شهر رمضان والعيد.. “ادخار” تنصح: لا تستعجل وتصرف الراتب

جديد المحليات
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