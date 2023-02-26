أمير الشرقية : العمل الخيري في المملكة يسير بخطى ثابتة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن العمل الخيري في المملكة يسير بخطى ثابتة مشيراً سموه إلى الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الثالث بما يحقق أهدافه، وقال سموه “يتجلى دعم القيادة الرشيدة للعمل الخيري في التشريعات والحوكمة وإنشاء العديد من الكيانات التي تخدم القطاع الثالث ومنها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الذي يتولى مهاماً عديدة ستمكن القطاع من النماء وتفعّل دوره في تحقيق التنمية المستدامة “.
واضاف سموه ” أن رؤية المملكة اعتبرت القطاع غير ربحي عنصراً أساسياً في تنمية المجتمع والاقتصاد من خلال تمكين القطاع وتحقيق أثر أعظم له على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”. ، وثمن سموه ما تقدمه جمعية ترميم من مشاريع لإعادة تأهيل وترميم منازل الاسر الاشد حاجة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة والشركات المتخصصة والمنفذة لمشاريع الترميم لتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر المستفيدة “.
جاء ذلك خلال تدشين سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد الخطة الاستراتيجية لجمعية ترميم للثلاثة الاعوام ٢٠٢٣ و٢٠٢٤و ٢٠٢٥م وفعالية ” ليالي ترميم ” لعام 2023 التي تنظمها الجمعية ، وبارك سموه انطلاق مبادرة قافلة ترميم التي تستهدف ترميم ٥٠منزل بهجر وقرى المنطقة الشرقية من منازل الاسر الاشد حاجة التي تأثرت بأمطار موسم الشتاء وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين الجمعية وعدد من الشركات ، كما تم تكريم الداعمين لمشاريع الجمعية وبرامجها ورعاة فعالية ليالي ترميم.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن استراتيجية “عطاء وأثر” ثم ألقى مدير عام تنمية القطاع الثالث مدير الوحدة الاشرافية بوزارة الشئون البلدية القروية والإسكان أحمد عسيري كلمة أكد خلالها وصول عدد الجمعيات الاسكانية بالمملكة لأكثر من ٤٥ جمعية اسكانية على مستوى المملكة علماً أنها كانت عام ٢٠١٧م ٨ جمعيات متخصصة في الإسكان فقط ، مشيراً إلى أن عدد الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع الجمعيات المتخصصة وغير المتخصصة في الاسكان بلغت ٤٠٠اتفاقية تم تقديم من خلالها أكثر من ٣٠.٠٠٠وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة.
واستعرض عسيري في كلمته مهمة جمعية ترميم التي انطلقت كأول جمعية متخصصة في ترميم المنازل القديمة ، حيث ميزها تركيزها التخصصي وتجويدها لأعمالها الإدارية والفنية ، وأضاف أن من أبرز أهداف جمعية ترميم الاستراتيجية ( ترميم بيت خبرة ) والذي يدعم استنساخ تجربتها لمناطق المملكة وبفضل الله تم استنساخها لمنطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة وجاري الاستنساخ لمنطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة وبإذن الله كافة مناطق المملكة ويتمثل الاستنساخ في النظام والحوكمة ونموذج العمل والتمكين ، وأشار عسيري إلى تميز الجمعية من أجل تحقيق أهدافها ، حيث أطلقت مع نادي الهلال نشر ثقافة الترميم لتحفيز العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع خاصةً أنها الرائدة فيه من خلال إنشائها لمركز ( سمايا للتطوع ) الاسكاني لتدريب وتأهيل المتطوعين والمتطوعات على تنفيذ الفرص التطوعية الاسكانية والذي حصد جائزة العمل التطوعي في مسار المشاريع على مستوى المملكة ولم تكتف بالاستنساخ فقط بل تميزت بالتمكين ، حيث شملت مبادرتها مع نادي الهلال ترميم 36 منزلاً على مستوى المملكة كنماذج لتنفيذ نظام الترميم المعتمد والذي شمل لمسار تطوع منشآت المقاولات ومصانع وشركات مواد البناء.
وقال عسيري في ختام كلمته : ما يدعو للفخر أن العاملين في هذه الجمعية المتميزة من حديثي التخرج من شباب وشابات هذا الوطن المبارك من خريجي المعهد الثانوي الصناعي وكليات التقنية وخريجي البكالوريوس من جامعات المنطقة ومنهم من يشغل وظيفة قيادية وعمره لم يتجاوز 23 سنة ليس فقط بل حققت بسواعد هؤلاء الشباب والشابات خمس جوائز تخصصية كان أخرها المركز الأول في جائزة الانسان أولاً .
ثم ألقى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين باتحاد الغرفة السعودية حمد بن حمود الحماد كلمة شركاء ترميم أكد خلالها أن الإبداع والتميز في منطقتنا يدعو للفخر ويحملنا مسؤولية الاستمرار والمحافظة عليه ، مشيرا إلى أنه بدأ العمل في لجنة المقاولات بغرفة الشرقية مع جمعية ترميم في عام 2018م وقال” كنا نستشعر وقتها حجم صعوبة مهمة هذه الجمعية الفتية لا سيما أن مساحة تخصصها معقدة ويؤكد ذلك الصورة الذهنية عن مخاطر مشاريع ترميم المباني القديمة والمتهالكة من حيث جدوى الترميم والعائد الاستثماري وارتفاع التكاليف وتعثر مشاريع الترميم بسبب المفاجآت الظاهرة أثناء أعمال الترميم ويعلم ذلك تخصصياً القطاع الهندسي وإدارة المشاريع ومنشآت المقاولات والصيانة ” ، واضاف “أن رحلة العمل مع “ترميم ” كانت أكبر تحدي وأثبتت العكس تماماً ، حيث بدأت الجمعية بتحديد وتسمية أصحاب المصلحة بدايةً من كيفية الوصول للمستفيد المستحق من خلال الجمعيات القائمة ، يليها معايير تشخيص المباني من حيث “قابل” أو “غير قابل” للترميم وكيفية تأهيل المقاولين المناسبين وتحديد جدول المواد بالمواصفات والكميات المناسبة وبعد ذلك ابتكارهم لنموذج للشركات التكاملية متميز وفعال وجاذب ، كما بينت الجمعية لكل أصحاب المصلحة الدور المناسب والعائد والأثر من المشاركة مما جعل الجميع يتواجد ضمن الشركاء والذي نراه جلياً في هذا الجمع المبارك “.
وأضاف الحماد “أنه بعد احتواء الراغبين في المشاركة حلقت ترميم بكوادرها الشابة وبسواعد متطوعيها المحترفة لإسعاد أهلنا وناسنا من الأسر الأشد حاجة التي تحتاج منازلهم للترميم، وأصبح الكل يتسابق للمساهمة والمشاركة حسب المساحة التي تناسبه ، مشيرا إلى تميز ترميم في تطوير وتحسين نماذج مشاريعها حتى احتفل الجميع معها بتغطية نطاق محافظات ومراكز المنطقة الشرقية بشكل سهل ومُجود” .
وفي نهاية اللقاء تم توقيع الاتفاقيات بمباركة سمو أمير المنطقة الشرقية بين جمعية ترميم وعدد من الشركات ، حيث اشتملت توقيع اتفاقيات بين الجمعية وشركة نسما وشركاهم “شريك استراتيجية عطاء وأثر” ، واتفاقية مع مجموعة سالم بالحمر القابضة “شريك استراتيجية عطاء وأثر” ، كما تم توقيع اتفاقية مع مجموعة حمود حمد الحماد القابضة ” الشريك الرئيسي لمبادرة قافلة ترميم” بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة سيجما للدهانات “شريك استراتيجية عطاء وأثر” واتفاقية أخرى مع شركة الجبيل للبتروكيماويات ( كيميا) “شريك استراتيجية عطاء وأثر” إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصنع الصمامات الصناعية ivm ” شريك استراتيجية عطاء وأثر” ، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة التصنيع الوطنية “شريك استراتيجية عطاء وأثر” ، واتفاقية مع شركة شيفرون فيليبس السعودية اس كيم “شريك استراتيجية عطاء وأثر” واتفاقية مع شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف) “شريك استراتيجية عطاء وأثر” بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة رتال “شريك استراتيجية عطاء وأثر” . وفق “أخبار 24”.
ورفع رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه للجمعية وبرامجها التنموية مما جعل الجمعية تتميز بعد توفيق الله في تقديم خدمات نوعية ومتقنة للمستفيدين .
كما كرم سموه عدد من الجهات الداعمة والراعية ومنهم: شركة نسما وشركاهم، مجموعة سالم بالحمر القابضة ، شركة علي زيد القريشي واخوانه، شركة سيجما السعودية للدهانات، مؤسسة عبدالرحمن بن صالح العطيشان وعائلته الخيرية، شركة آل عدوس للاستشارات القانونية ،شركة المشهد الراقي وشركة صوفا هوم.
وشهد الحفل إعلان سيدة الأعمال منيرة محمد المانع تبرعها بوقف استثماري بقيمة سبعة ملايين ريال وخصصت ريعه لصالح مشاريع جمعية ترميم .