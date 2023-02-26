100 ألف ريال لكل لاعب.. وزير الرياضة يقدم مكافأة لنجوم الهلال

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي الهلال عقب تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا.
وتمنى الفيصل التوفيق للاعبي الهلال في مهمتهم الوطنية عند مواجهة أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.
وحجز نادي الهلال مقعدًا في نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حقق حقق فوزًا عريضًا على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 7 أهداف دون رد، ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
ويواجه نادي الهلال نظيره أوراوا رد الياباني، في نهائي البطولة بعدما حقق النتيجة الأكبر في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
وتقام مباراة الذهاب في الرياض يوم السبت 29 أبريل، بينما يقام الإياب في اليابان يوم السبت 6 مايو من العام الجاري.