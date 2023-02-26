أمير الشرقية يوجه بتمديد مهرجان تمور الأحساء المُصنّعة أسبوعين

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بتمديد مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة “ويا التمر أحلى 2023” لمدة أسبوعين، وذلك بعد أن شهد المهرجان إقبالاً كبيرا ًمن قبل الزوار من الأحساء وخارجها .
وتفاعلت اللجنة المنظمة مع اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، حيث تحولت الشاشات التفاعلية في موقع المهرجان إلى لوحات مُعبّرة بإطلالة الشعار المُوحّد “تاريخ راسخ” مع تقديم عبارات التهنئة للأشقاء بدولة الكويت بهذه المناسبة .
وسجلت خيمة سوق التمور إقبالاً لافتاً من الزوار خلال الأيام الماضية مما أسهم في زيادة المبيعات للتمور المصنعة والمنتوجات التحويلية، فيما واصل القائمون على المطبخ التفاعلي تقديم المزيد من الأطباق المرتبط تحضيرها بالتمور . وفق “أخبار 24”.
وفي معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية المقام ضمن فعاليات المهرجان ظهرت المشاركات بالمستوى المتميز وحرص المشاركون على تناقل التجارب وتنمية المواهب الشابة للفنانين، وتنمية الثراء المعرفي والأفكار الإبداعية المتجددة، وصقل مهارات المهتمين بالفن التشكيلي والخط العربي من خلال ورش العمل التي تُقام في المعرض.