“إعلان بغداد”: دور المملكة بحلّ النزاعات “محوريّ”.. والدبلوماسية السعودية “متنامية”

أثنى الاتحاد البرلماني العربي، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية، في حل النزاعات الإقليمية والدولية، وإرساء قيم السلام والتسامح والاعتدال.
وأشار إعلان بغداد الصادر عن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين، والذي اختُتمت أعماله في بغداد، إلى تنامي الدبلوماسية السعودية، واتضاح دورها المحوري الملموس في دعم مبادرات الحل السياسي، وإنهاء الصراعات بالطرق السلمية.
واستدل بالمبادرة التي أطلقتها المملكة في شهر مارس 2021م، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي شامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، وأشاد الإعلان في الوقت ذاته بقرار الهدنة والوقف الكامل لجميع العمليات العسكرية داخل اليمن الشقيق، وعلى الحدود السعودية اليمنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد إعلان بغداد على ضرورة تعزيز أُسُس العمل العربي المشترك والالتزام بمبادئ التضامن العربي، للوصول إلى أرضية مشتركة تؤسس أمناً عربياً مشتركاً، يُسهم في محاربة الإرهاب وحماية المنطقة العربية واستقرارها، الأمر الذي يُشجع على المزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تعود بالخير والرفاه للشعوب العربية كافة.