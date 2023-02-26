إبراهيم الحجاج: سعيد بتحقيق “سطار” أعلى إيرادات الأفلام السعودية

أكد الفنان السعودي إبراهيم الحجاج سعادته بنجاح فيلم “سطار” الذي حقق أعلى الإيرادات في تاريخ الأفلام السعودية، حيث بلغت مبيعات التذاكر نحو 700 ألف تذكرة حتى الآن.
وأوضح- الحجاج لـ”أخبار 24″، أن شخصية ” سعد” التي جسدها في الفيلم هي لشخص طموح يواجه بإحباطات من المجتمع لكنه يصر على تجاوزها وتحقيق حلمه، وأن الفيلم انتقل من النجاح السعودي والخليجي لدور العرض في أوديون بلندن.
وأضاف عقب مشاركته في عرض بمهرجان الكتاب والقراء بالخبر أنه يحرص دائماً على تقديم منتجات فنية جيدة تليق بالجمهور الذي يستحق ذلك، وأنه بدأ مسيرته مع زملائه بتأسيس نادي كوميدي بالشرقية عام 2018م.
وبين الفنان أن النادي قدم نحو 130 عرضاً في أرجاء المملكة، بمنتجات فنية منوعة مثل عروض “استاند أب كوميدي”، والألعاب التجارية كعرض مهرجان الكتاب والقراء، والعروض المسرحية، والمسرحيات الأدبية.
يذكر أن إبراهيم الحجاج حصل على جائزة حفل Joy Awards في نسخته الثالثة عن دوره في مسلسل “منهو ولدنا”، وعبر عن سعادته بالحصول على الجائزة، وأنه انتابته مشاعر فياضة وتوتر فور الإعلان عن فوزه بالجائزة.
إبراهيم الحجاج لـ #أخبار24: سعيد بتحقيق #سطار أعلى إيرادات الأفلام السعوديةhttps://t.co/txQt10PRP7 pic.twitter.com/MtIM29pg2F
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 26, 2023