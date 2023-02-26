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جديد المحليات > دعم سعودي بـ400 مليون دولار لأوكرانيا.. وابن فرحان: ندعم الحل “سلمياً”
26/02/2023   10:22 م

دعم سعودي بـ400 مليون دولار لأوكرانيا.. وابن فرحان: ندعم الحل “سلمياً”

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من العاصمة الأوكرانية كييف، حرص المملكة العربية السعودية على إنهاء الأزمة (الأوكرانية – الروسية) سياسياً، من خلال دعم الجهود الدولية، الرامية لإنهاء الصراع الدائر بالطرق السلمية.

وفي زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولٍ سعودي، منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، استقبل الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) في العاصمة الأوكرانية كييف، وزير الخارجية على رأس وفد رفيع المستوى.

وكشفت المملكة عن تنفيذها ما أعلنت عنه في أكتوبر الماضي؛ بناءً على الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار؛ وذلك عبر اتفاقية ومذكرة تفاهم سعودية – أوكرانية، تم توقيعها اليوم (الأحد) في العاصمة كييف، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ووقعها المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ونائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا وزير تنمية المجتمعات والأقاليم في أوكرانيا أوليكساندر كوبراكو.

وتضمنت مذكرة التفاهم تمويل مشتقات نفطية بقيمة 300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية لصالح أوكرانيا، وقعها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو. وفق “أخبار 24”.

وتعكس هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم، حرص حكومة المملكة على دعم أوكرانيا وشعبها الصديق، في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وزير الخارجية يزور أوكرانيا ويعلن تقديم مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار

وزير الخارجية يزور أوكرانيا ويعلن تقديم مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار

دعم سعودي بـ400 مليون دولار لأوكرانيا.. وابن فرحان: ندعم الحل “سلمياً”

جديد المحليات
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