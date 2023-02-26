نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الطهاة السعوديون يقدمون أطباقهم لزوار مهرجان الكتَّاب والقراء
26/02/2023   10:22 م

الطهاة السعوديون يقدمون أطباقهم لزوار مهرجان الكتَّاب والقراء

+ = -
456

يستعرض عدد من الطهاة السعوديين مهاراتهم في ساحة الطهاة بكورنيش الدمام، وكورنيش القطيف، ضمن فعاليات مهرجان الكُتّاب والقُراء؛ الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار “قيمة أدبية من السعودية إلى العالم” بدءًا من 23 فبراير ويمتد إلى 11 مارس.

ويشارك الطهاة في عروض الطهي الحي يومياً عبر تقديمهم أشهى الأطباق بشكلٍ مباشر أمام الجمهور، وذلك بواقع عرضين لليوم الواحد، حيث تضم ساحة الطهاة، بجوار مشاركة الطهي الحي، مشاركة عدد من الأسر المنتجة التي تقدم عدداً من الأطباق الشعبية طيلة أيام المهرجان.

ووصفت الشيف السعودية أفنان الجعدي مشاركتها في عرض الطهي الحي في المهرجان بالفرصة التي منحتها لقاء الجمهور في المنطقة الشرقية، وقالت: “أنا سعيدة بهذه المشاركة، وأسعدني كذلك التواصل بشكلٍ مباشر مع الجمهور ومعرفة ردة فعلهم المباشرة”. وزادت: “أمس كنت في القطيف، واليوم في الدمام، أسعدني كثيراً تفاعل الجمهور، خاصة بعد مشاركتهم مأكولات غرب المملكة في المنطقة الشرقية، وأعتبرها مشاركة ثقافات، من الجميل أن نتشارك أكلاتنا مع بعضنا البعض، خاصة أن الأطباق في المملكة متنوعة، وأكلاتنا تختلف”.

الطهاة السعوديون يقدمون أطباقهم لزوار مهرجان الكتَّاب والقراء

الطهاة السعوديون يقدمون أطباقهم لزوار مهرجان الكتَّاب والقراء

وفق “أخبار 24”.

الطهاة السعوديون يقدمون أطباقهم لزوار مهرجان الكتَّاب والقراء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885252033.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.