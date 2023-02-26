الطهاة السعوديون يقدمون أطباقهم لزوار مهرجان الكتَّاب والقراء

يستعرض عدد من الطهاة السعوديين مهاراتهم في ساحة الطهاة بكورنيش الدمام، وكورنيش القطيف، ضمن فعاليات مهرجان الكُتّاب والقُراء؛ الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار “قيمة أدبية من السعودية إلى العالم” بدءًا من 23 فبراير ويمتد إلى 11 مارس.
ويشارك الطهاة في عروض الطهي الحي يومياً عبر تقديمهم أشهى الأطباق بشكلٍ مباشر أمام الجمهور، وذلك بواقع عرضين لليوم الواحد، حيث تضم ساحة الطهاة، بجوار مشاركة الطهي الحي، مشاركة عدد من الأسر المنتجة التي تقدم عدداً من الأطباق الشعبية طيلة أيام المهرجان.
ووصفت الشيف السعودية أفنان الجعدي مشاركتها في عرض الطهي الحي في المهرجان بالفرصة التي منحتها لقاء الجمهور في المنطقة الشرقية، وقالت: “أنا سعيدة بهذه المشاركة، وأسعدني كذلك التواصل بشكلٍ مباشر مع الجمهور ومعرفة ردة فعلهم المباشرة”. وزادت: “أمس كنت في القطيف، واليوم في الدمام، أسعدني كثيراً تفاعل الجمهور، خاصة بعد مشاركتهم مأكولات غرب المملكة في المنطقة الشرقية، وأعتبرها مشاركة ثقافات، من الجميل أن نتشارك أكلاتنا مع بعضنا البعض، خاصة أن الأطباق في المملكة متنوعة، وأكلاتنا تختلف”.
وفق “أخبار 24”.