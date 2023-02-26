الأعمال الفنية والحرفية السعودية تُزين محطات القطارات قريباً

وقّعت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد)، اتفاقية تعاوُن مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”؛ للتعاون بشأن إدراج الثقافة السعودية ضِمن مقرات وخدمات الشركة.
وتضمنت الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها في الرياض، إدراج الأعمال الفنية والحرفية في محطات القطار، والحفاظ على الثقافة السعودية والترويج لها من خلال تفعيل مبادرة الأدب في كل مكان.
وتشمل المبادرة سحابة أدب، وقصة قصيرة، والمكتبات الصوتية، والتعريف بفنون الطهي السعودي عبر منصات الخطوط الحديدية، إلى جانب التعاون المشترك في زيادة الوعي بالقطاعات الثقافية المتنوعة والترويج لها في أنحاء المملكة.
وفق “أخبار 24”.