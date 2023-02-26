“كروز السعودية” تستقبل 8.8 ألف سائح خلال احتفالات يوم التأسيس

استقبلت “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 8800 سائح خلال الاحتفال بيوم التأسيس؛ وذلك على متن 3 سفن سياحية.
وجاءت السفن الثلاث عبر ميناءَيْ جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، إذ استقبلت “كروز السعودية” 3100 راكب على متن سفينة الرحلات البحرية “إم. إس. سي. سبلنديدا”، و84 راكبًا على متن السفينة السكنية الفاخرة “العالم” التابعة لشركة “Residences at Sea”، و 5600 راكب في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام على متن سفينة “إم. إس. سي. وورلد أوروبا”.
ونظمت “كروز السعودية” عددًا من الفعاليات والأنشطة للترحيب بالسياح بهذه المناسبة الغالية، إذ تم تقديم ألوان من التراث السعودي، والرقصات الشعبية المتنوعة، وضيافة القهوة السعودية مع التمور. وفق “أخبار 24”.
وشارك السائحون بعددٍ من الجولات التي صُممت لتلائم مختلف الأذواق والاهتمامات والفئات العمرية, من ضمنها رحلة لزيارة العلا، والاستمتاع بالتنزه على الواجهة البحرية لمدينة جدة، فضلًا عن رحلة إلى منطقة جدة التاريخية “البلد”، والمشاركة في رحلة استكشافية لزيارة واحة الأحساء، والمناطق المحيطة مثل المدرسة الأميرية وسوق القيصرية وغيرهما.
وتتوقع “كروز السعودية” استقبال أكثر من 75 زيارة مجدولة؛ خلال موسمها الجاري، والذي يمتد من نوفمبر 2022 حتى مايو 2023.