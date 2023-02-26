بعد سباعية في مرمى الدحيل.. الهلال يكسر رقما عمره 20 عامًا

أصبح فريق الهلال صاحب أكبر نتيجة في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما سجل 7 أهداف في شباك الدحيل القطري.
وكسر الهلال الرقم المسجل باسم العين الإماراتي، حين فاز على شينجن الصيني بنتيجة 6-0، ضِمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2003.
وسجل اللاعب أوديون إيغالو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 2، مستغلاً عرضية من الجانب الأيمن حولها برأسه لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 10، عاد إيغالو ليسجل الهدف الثاني له بعد تمريرة من ميشايل ديلجاود، مر بعدها المهاجم النيجيري من حارس مرمى الدحيل وأسكن الكرة داخل الشباك.
وأحرز اللاعب موسى ماريغا الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 13، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري.
وفي الدقيقة 27، تمكن اللاعب موسى ماريغا من استغلال تمريرة طويلة من الحارس عبدالله المعيوف، لتجعله ينفرد بحارس الدحيل ويسجل بعدها الكرة بسهولة داخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
وسجل سالم الدوسري الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 38، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
ومع بداية الشوط الثاني نجح أوديون إيغالو في تسجيل الهدف السادس لنادي الهلال في الدقيقة 48 بعد تمريرة سالم الدوسري، قبل أن يضيف إيغالو هدفه الرابع والسابع للهلال.