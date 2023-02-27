طقس اليوم.. أمطار محتملة بالرياض والشرقية وغبار وأتربة على 7 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة، كما تستمر فرصة هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وأضاف أنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و32 درجة بالرياض، و31 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).