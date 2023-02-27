الشيف حصة الهذيلي: إعجاب الأجانب بالمطبخ السعودي بـ”كأس السعودية” فاق الوصف

جذب المطبخ السعودي وأطباقه الأنظار والذائقة من زوار سباق كأس السعودية للخيل 2023، اعتزازاً بأصالة الأكل الشعبي التقليدي وخصوصيته الفريدة، وارتباطه بمناطق المملكة، حتى أنه يعد تراثاً متجدداً.
وأوضحت الشيف السعودية حصة الهذيلي لـ”أخبار 24″، أن الأمر استغرق وقتا طويلاً لتتجول بمناطق المملكة، وتصنع الأطباق التقليدية بدقة، وأن هذه المشاركة الأولى لها في الكأس، وأنها أعدت أطباقًا خاصة لكل منطقة لتُعبّر عن هويتها وتراثها وثقافتها.
وعن المأكولات التي لاقت الإعجاب من الزوار الأجانب، قالت الهذيلي إنها تخصصت في تقديم المأكولات الشعبية التقليدية، لأشهر الأطباق بتفاصيلها الصغيرة دون تغيير، وإنها مستوحاة من كل بيت سعودي.
وبينت أن البهارات تميز كل طبخة، فالوزن أساسي، والدقة في الصنع مطلب، وأن الزوار أُعجبوا بالأطباق السعودية كثيراً، لأنها مميزة ومنها ما لا يوجد في دول الخليج، مثل الجريش الرياضي، والرز والمفلق الحساوي، وجميعها من موارد طبيعية.
وتظل هذه الأطباق التقليدية تعبيرًا أصيلاً عن هُوية المملكة، بكل أرضها كما أن ذلك يعرّف الأجيال والمقيمين والزائرين بأهمية هذا التراث، الخالد على مدى قرون طويلة.
الشيف حصة الهذيلي: إعجاب الأجانب بـ #المطبخ_السعودي بـ #كأس_السعودية فاق الوصف https://t.co/ZlluBeg0RI pic.twitter.com/AkXkEUaz9A
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 26, 2023