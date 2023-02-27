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جديد المحليات > “الجمارك” تنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي
27/02/2023   8:28 ص

“الجمارك” تنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي

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نفَّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي على الأسواق والمحال التجارية في مختلف المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عدداً من القطاعات التجارية، من أبرزها البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والخدمات المهنية.

وبيّنت أن الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة؛ لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.وفق “أخبار 24”.

ودعت “الهيئة” المستهلكين إلى التبليغ عن المنشآت المخالفة؛ وذلك عبر الموقع الرسمي، أو من خلال تطبيق (ZATCA)، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات؛ وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

“الجمارك” تنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي

جديد المحليات
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