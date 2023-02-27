أول تعليق من تركي آل الشيخ على إنجاز الهلال وفوز ألميريا التاريخي

أعرب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن سعادته بصعود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا اليوم، إضافة إلى تحقيق فريقه ألميريا الإسباني فوزًا تاريخيًا على حساب برشلونة في الدوري.
وقال تركي آل الشيخ عَبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمدلله الهلال وألميريا في نفس الوقت”.
وحقق نادي الهلال فوزًا عريضًا على نظيره الدحيل القطري، بنتيجة 7 أهداف دون رد، ضِمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022. وفق “أخبار 24”.
كما حقق نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ فوزًا تاريخيًا على حساب برشلونة بهدف دون رد ضِمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
الحمد لله الهلال وألميريا في نفس الوقت🙏🏻❤️🔥🦁
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2023