بالفيديو والصور.. ألميريا يحقق فوزا تاريخيا على برشلونة.. ويشعل صراع صدارة الدوري الإسباني

حقق نادي ألميريا المملوك لتركي آل الشيخ فوزًا تاريخيًا على حساب برشلونة بهدف دون رد ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.
وتعد هذه هي الهزيمة الأولى في التاريخ لبرشلونة أمام ألميريا في الدوري الإسباني.
وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة سريعة لألميريا بتمريرة بينية رائعة عن طريق لويس خافيير سواريز تجاه زميله البلال توري المنطلق خلف مدافعي برشلونة والذي تمكن من الانفراد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية إصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى وسكنت الشباك.
وكاد برشلونة يحرز التعادل بعد عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق فيران توريس إلى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام رأس فرانك كيسي المواجه تماما للمرمى. وفق “أخبار 24”.
برشلونة تجمد رصيده عند 59 نقطة في بينما صدارة الترتيب بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، بينما رفع ألميريا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
#ألميريا يحقق فوزا تاريخيا على #برشلونة.. ويشعل صراع صدارة #الدوري_الإسباني (صور) https://t.co/0TM0EhdVOf pic.twitter.com/xvAuUMurHn
— سبورت 24 (@sporty_24) February 26, 2023