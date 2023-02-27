بالفيديو والصور.. رونالدو وابنه جونيور يتابعان منافسات نزال الحقيقة في الدرعية

تواجد مهاجم النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حلبة الدرعية لمشاعدة نزال الحقيقة بين جيك بول وتومي فري أمس الأحد.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تواجد النجم البرتغالي برفقة نجله كريستيانو جونيور من أجل مشاهدة نزال الحقيقة.
ويعتبر “نزال الحقيقة”، أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقباً من قبل الشباب السعودي، نظراً لكون كلا الملاكمين لم يسجل أي هزيمة في تاريخ نزالاته السابقة.
وقاد النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” فريقه النصر لفوز عريض خارج الديار أمام مضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، لحساب جولة يوم التأسيس “الجولة 18”.
🎥 #كريستيانو_رونالدو في الدرعية مع ابنه جونيور لمشاهدة #نزال_الحقيقة 🥊#موسم_الدرعية 🇸🇦
https://t.co/d12AlOm6s1 pic.twitter.com/KR0abPBGss
— سبورت 24 (@sporty_24) February 26, 2023
وفق “أخبار 24”.