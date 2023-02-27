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رياضة > بالفيديو والصور.. رونالدو وابنه جونيور يتابعان منافسات نزال الحقيقة في الدرعية
27/02/2023   8:26 ص

بالفيديو والصور.. رونالدو وابنه جونيور يتابعان منافسات نزال الحقيقة في الدرعية

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تواجد مهاجم النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حلبة الدرعية لمشاعدة نزال الحقيقة بين جيك بول وتومي فري أمس الأحد.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تواجد النجم البرتغالي برفقة نجله كريستيانو جونيور من أجل مشاهدة نزال الحقيقة.

ويعتبر “نزال الحقيقة”، أحدث وأكثر مواجهة رياضية ترقباً من قبل الشباب السعودي، نظراً لكون كلا الملاكمين لم يسجل أي هزيمة في تاريخ نزالاته السابقة.

وقاد النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” فريقه النصر لفوز عريض خارج الديار أمام مضيفه ضمك بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما، مساء السبت، لحساب جولة يوم التأسيس “الجولة 18”.

رونالدو وابنه يتابعان نزال الحقيقة

رونالدو وابنه يتابعان نزال الحقيقة

رونالدو وابنه يتابعان نزال الحقيقة

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. رونالدو وابنه جونيور يتابعان منافسات نزال الحقيقة في الدرعية

رياضة
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