“الشؤون الإسلامية” تتعاون مع “سدايا” لتقديم البلاغات عبر “توكلنا”

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توقيع مذكرة تفاهم اليوم (الإثنين) مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وأوضحت الوزارة أن المذكرة تهدف إلى التكامل مع تطبيق (توكلنا خدمات) لخدمة بلاغات الوزارة وخدماتها المتنوعة؛ تحقيقاً لرسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بكتاب الله، إضافة إلى عقد ورش عمل مستقبلية مشتركة بين الطرفين لبحث وتطوير أوجه التعاون المحتملة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين الجهات والهيئات الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والمتناغمة مع رؤية المملكة 2030.