“الإسكان” لـ”أخبار24″: سنطلق مشاريع إسكان جديدة في جدة والدمام ومكة والمدينة

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، إن مدن المملكة ستشهد عدداً من المشاريع التي توفر وحدات سكنية متنوعة، “إذ سيتم إطلاق مشاريع سكنية في جدة والدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة ومدن أخرى عدة”.
وأكد السويلم في تصريح لـ”أخبار 24″ أن الوزارة تركز دائما على شمولية المنتجات وتنوعها وتوزيع المشاريع في شمال وشرق الرياض وغربها وجنوبها، كما تركز على نوعية الوحدات السكنية التي تتلاءم مع المستفيدين ورغباتهم.
وأشار إلى أن الشركة الوطنية للإسكان أطلقت قبل أيام مشروع ضاحية الفرسان، كما سيتم إطلاق عدد من المشاريع السكنية في ضاحية خزام خلال 2023، مع الاستمرار بالشراكة بضخ المشاريع تماشيا مع استراتيجية برنامج الإسكان التي تسعى لإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير وحدات سكنية متعددة المساحات والتصاميم وحلول تمويلية متنوعة.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بعدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال، أكد “السويلم” أن برنامج سكني يستمر بتوفير الوحدات التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمستفيدين، مع مراعاة تنوعها وشمولها مناطق المملكة، وسيتم إعلان تفاصيل عدد من المشاريع الجديدة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن هناك مشاريع حالية معروضة بهذه الأسعار.