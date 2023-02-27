يشهد مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، اليوم (الإثنين)، إطلاق “معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات 2023″، بمشاركة أكثر من 80 علامة تجارية.
وقالت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” إن رئيسها التنفيذي المهندس ماجد العرقوبي، سيفتتح المعرض الذي يستمر 5 أيام.
من جانبه، قال العرقوبي، إن مشاركة الهيئة كراعٍ استراتيجي للمعرض تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال على افتتاح عدد من المصانع في مجال الأقمشة والمستلزمات الرجالية، مبيناً أن “مدن” توفر عدداً من المنتجات المبتكرة، مثل المصانع الجاهزة.
وأضاف أن “مدن” تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 5 آلاف مصنع مُنتِج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، إضافة إلى تطوير منظومتها الاستثمارية.
بدوره، أوضح مدير المعرض مقرن النشمي، أن المعرض يأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم التأسيس، من أجل تعزيز هوية اللباس الوطني بمختلف مناطق المملكة وجودة صناعته. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى مشاركة أكثر من 80 علامة تجارية سعودية بالمعرض الذي سيحتوي على عدد من ورش العمل التي تناقش حفظ حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية والمنتجات والمبادرات الحكومية المقدمة لقطاع المنسوجات، ودراسة الجدوى للمشاريع الناجحة في قطاع الأزياء.