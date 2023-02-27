أدنى إغلاق منذ أبريل 2021.. مؤشر السوق يتراجع دون الـ10 آلاف نقطة

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الإثنين)، على تراجع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 9995 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ أبريل 2021، بتداولات بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال.
وبهذه التداولات، يواصل مؤشر السوق هبوطه للجلسة السابعة على التوالي، إذ تصدر سهم مجموعة تداول، تراجعات اليوم بنسبة 7% عند 139.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.
فيما تراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، عند 31 ريالا للأول، و69.90 ريال للثاني، بينما أنهت أسهم أكوا باور، والمراعي، وبنك البلاد، والسعودي للاستثمار، والسعودي الفرنسي، والعربي الوطني، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5%. وفق “أخبار 24”.
وكان مؤشر السوق، قد تراجع بعد مرور 3 ساعات من افتتاح جلسة اليوم، دون مستوى الـ10 آلاف نقطة، ولأول مرة منذ بداية 2023، وبتداولات بلغت نحو 2.3 مليار ريال، وذلك قبل أن يقلص تراجعه مع نهاية الجلسة.
في المقابل، تصدر سهم تهامة للإعلان، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند الإغلاق، كما ارتفع سهم سابك للمغذيات، بنسبة 3% عند 130.60 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للربع الرابع 2022، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.