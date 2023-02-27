لتأهيل العاملين بموسم الحج في بلدانهم .. “الحج” تنظم أول دورة تدريبية بماليزيا (فيديو)

استهل وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، زيارته الرسمية إلى ماليزيا برعاية وحضور البرنامج التدريبي للعاملين في حجّ 1444هـ.
ونظم مركز ترخيص وتدريب العاملين في قطاع خدمة ضيوف الرحمن، التابع للوزارة الدورة التدريبية الأولى من نوعها، لتدريب وتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة بماليزيا، للعمل خلال الحج، وذلك قبل قدومهم من بلادهم.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج التدريبي، يتضمن شرحا مفصلا لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورًا بكافة الإجراءات والمهارات الحياتية أثناء أداء النسك، بالإضافة إلى مهارات التفويج وإدارة الحشود البشرية في الحج. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الدورة التدريبية الأولى والتي شهدها وفد مكون من عدة جهات حكومية ومن ممثلي القطاع الخاص في السعودية بخلاف حضور أكثر من 30 قائدا لمجموعات الحج الماليزية.
معالي وزير الحج والعمرة @tfrabiah يستهلّ زيارته الرسميّة إلى #ماليزيا، برعاية وحضور برنامج تدريبي للعاملين في حجّ 1444هـ.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/nCp1vVjEV0
— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) February 27, 2023