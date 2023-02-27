تأجيل إطلاق الصاروخ فالكون 9 الذي يحمل رائد الفضاء الإماراتي بسبب مشكلة تقنية

أعلنت وكالة ناسا تأجيل إطلاق الصاروخ فالكون 9 حتى إشعار آخر بسبب مشكلة تقنية.
وكان من المقرر أن ينطلق الصاروخ الذي يحمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي؛ في أطول رحلة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية وتستمر لمدة 6 أشهر برفقة فريق مهمة Crew-6.
وقبل إعلان تأجيل الرحلة أظهر مقطع فيديو لحظة دخول النيادي إلى المركبة دراجون ليأخذ المقعد المخصص له استعداداً للرحلة، حيث أجرى فريق الدعم الأرضي فحصًا نهائيًا لبدلته قبل دخوله إلى المركبة. وفق “أخبار 24”.
وفي وقت سابق قال النيادي، إن المهمة تتضمن إجراء سلسلة من الأبحاث الجديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، وبهذه المهمة ستصبح الإمارات الدولة رقم 11 عالمياً في إرسال رواد الفضاء في مهمة طويلة الأمد، مشيراً إلى فخره بالوقوف في المكان الذي انطلق منه أول رائد فضاء هبط على سطح القمر.