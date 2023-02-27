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جديد المحليات > بأمر الملك.. إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية
27/02/2023   10:45 م

بأمر الملك.. إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

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كشفت هيئة السوق المالية، في بيانٍ لها، عن صدور أمر ملكي، يقضي بإعادة تشكيل مجلس الهيئة، وذلك استناداً لما نص عليه نظام السوق المالية الذي ينص على أن مجلس الهيئة يُعين بأمرٍ ملكي.

ونص الأمر الملكي على تشكيل المجلس، برئاسة محمد القويز، ويوسف البليهد “نائباً للرئيس”، وعضوية كل من خالد الحمود والدكتور وليد العيسى وعبد العزيز بن حسن، على أن تكون مدة عضويتهم في المجلس 5 سنوات، حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

ويضم المجلس في شكله الجديد عدداً من المتخصصين في الأسواق المالية، يتمتعون بخبرات ومؤهلات ومهارات تُحاكي متطلبات الهيئة والسوق المالية، لتحقيق برامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

ومن شأن أعضاء مجلس الهيئة بالتشكيل الجديد، دعم الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي.

إعادة التشكيل

وفق “أخبار 24”.

بأمر الملك.. إعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

جديد المحليات
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