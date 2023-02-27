مذكرة تفاهم لإدارة النفايات بمشاريع “داون تاون” في 12 مدينة

أبرمت شركة داون تاون السعودية -إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، وذلك خلال فعاليات “ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات”، الذي تشهده الرياض.
ويسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة، التي شهدها المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، للتعاون فيما يخص البرامج والمبادرات الخاصة بإدارة النفايات، والتدريب، ورفع مستوى أداء الكوادر الفنية، وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط الخاصة بإدارة النفايات، وتعزيز العمل المشترك لتحسين الخدمات المقدمة لسكان وزوار مشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة في المملكة.
وأكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية، نايف بن صالح الحمدان، أن داون تاون السعودية تهدف من خلال هذا التعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، إلى بحث سبل التعاون في وضع خطط وبرامج متكاملة، للإسهام في تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريع الشركة في 12 مدينة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن داون تاون السعودية تعمل على تطوير وإنشاء وجهات ومراكز حضرية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام في 12 مدينة في المملكة، هي (المدينة المنورة، والأحساء، والخُبر، وبريدة، والطائف، وعرعر، وحائل، وتبوك، ودومة الجندل، وجيزان، ونجران، والباحة)، فيما ستُقام المشاريع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 10 ملايين متر مربع، وستسهم في تحفيز الحركة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة في تلك المدن، بالإضافة إلى خلق المزيد من الخيارات والفرص الجديدة في قطاعات مختلفة، تشمل: التسوق، والترفيه، والضيافة، والسياحة، والمساحات المكتبية، والسكن، وغيرها.