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جديد المحليات > إتاحة إصدار رخصة “بناء وقف” عبر التعاقد مع مكتب هندسي
27/02/2023   10:45 م

إتاحة إصدار رخصة “بناء وقف” عبر التعاقد مع مكتب هندسي

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أطلقت أمانة منطقة الرياض خدمة إصدار رخصة “بناء وقف” من خلال التعاقد مع مكتب هندسي معتمد.

وتتيح الخدمة للمستفيد إصدار رخصة بناء فورية على أرض وقف من خلال التعاقد مع المكتب الهندسي، وتشمل أوقاف الهيئة العامة للأوقاف والأوقاف الأهلية.

ويمكن الاستفادة بالخدمة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والتعاقد مع مكتب هندسي معتمد، والحصول على موافقته للتعاقد وإدخال بيانات رخصة البناء، وأخيرًا تسديد رسوم خدمة وقف أهلي فقط، وإصدار رخصة البناء الفورية.

وتهدف الخدمة لتسهيل الإجراءات لناظري الوقف، وإثراء الأصول الوقفية وتعميرها وبنائها، بالإضافة إلى تحقيق التكامل الرقمي في خدمات الأمانة، ومواكبة مستهدف التحول الرقمي بها.

الأوقاف

وفق “أخبار 24”.

إتاحة إصدار رخصة “بناء وقف” عبر التعاقد مع مكتب هندسي

جديد المحليات
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